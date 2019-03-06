الفجيرة: فرص لمزيد من خزانات النفط

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة: إن هناك مجالاً للمزيد من خزانات النفط تحت الأرض في الفجيرة.وأضاف في مقابلة مع مجلة «ميد» بعد أسبوع من توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء خزانات نفط لشركة أدنوك تحت الأرض في الإمارة أن مشروع التخزين الأخير سوف يؤدي إلى تغيرات هائلة في السوق ويرفع من أهمية دور الفجيرة مركزاً إقليمياً للتخزين، موضحاً أن المشروع الإماراتي الكوري لبناء أكبر منشأة في العالم لتخزين النفط الخام تحت الأرض سوف يعطي فرصاً لتحالفات جديدة، وسيشكل نقلة كبيرة في الأسواق العالمية.

وأضاف: «نتطلع لأن يكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال، والفجيرة ستكون نقطة التحوّل، في تعزيز قدراتنا في تمويل الخدمات البحرية والبترولية وتزويد الوقود، لكل ذلك ستكون قيمة ودعوة جديدة للاستثمارات المستدامة.