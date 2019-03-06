تفعيل رفع ملكية الأجانب في «الاتحاد العقارية»

المصدر: دبي – وام

بدأت شركة الاتحاد العقارية بتفعيل قرار رفع نسبة تملك الأجانب والخليجيين في رأس مال الشركة اعتباراً من 4 الجاري، بحيث أصبحت 49% بدلاً من 25%.

وجاء إعلان الشركة عبر إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أمس، نص على أن الحدود القصوى الجديدة لتملك أسهم الشركة، من قبل الأجانب ومواطني مجلس التعاون في أسهم الشركة باتت بنسبة لا تتجاوز 49%.

وأشار الإفصاح إلى أن نسبة التملك المسموح بها لمواطني الدولة هي 100%. ووافقت عمومية «الاتحاد العقارية» العام الماضي على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأس مالها من 25% إلى 49%، لكن القرار لم يفعل إلا في 4 فبراير الماضي.