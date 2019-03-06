اللجنة الفنية الإحصائية في الدولة تبحث خطط العمل المشتركة خلال 2019

المصدر: الشارقة- البيان

استضافت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، مؤخراً، الاجتماع الثاني للجنة الفنية الإحصائية في الدولة والتي تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتضم في عضويتها ممثلي مؤسسات الإحصاء المحلية في الدولة، والذي عقد في نادي الغولف في الشارقة، لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها خطط العمل الإحصائية المشتركة للعام الجاري، وبرنامج بناء القدرات والاحتياجات التدريبية للمراكز الإحصائية، وتشكيل لجنة فنية لاقتراح أفضل المنهجيات والأساليب لإجراء التعدادات التي تعتمد على السجلات الإدارية في الدولة.

واستعرض ممثلو المراكز الإحصائية من جميع أنحاء الدولة أبرز الأنشطة التي تتضمنها خطة عملهم لعام 2019، ومواءمتها مع الخطط الوطنية للعمل الإحصائي، كما ناقشوا المواضيع ذات الأولوية والتي تؤمن الدعم الفني لمراكز الإحصاء لتنفيذ مسوحها.

وتطرق المجتمعون إلى موضوع التعداد التسجيلي 2020، حيث جرت مناقشة مستلزمات الدعم الفني للمشروع، وآخر التطورات بخصوص إنشاء الفريق الفني لضمان جاهزية الموارد والمنهجيات الأساسية للتعامل مع البيانات التسجيلية الخاصة بالتعداد.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أهمية الاجتماع الذي يجمع المختصين بالعمل الإحصائي في الدولة على طاولة واحدة لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الإحصائي والبحث عن آليات تطويره بما يخدم الأداء الاقتصادي والتنموي في الدولة من خلال تزويد صناع القرار بالأرقام والبيانات الإحصائية التي تمكنهم من توظيفها في خدمة المجتمع وتطوره.

تكامل

قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: نتوجه بالشكر لجميع أعضاء اللجنة على مساهماتهم واهتمامهم بتحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئة وجميع المراكز الإحصائية الوطنية، وتعزيز العمل المشترك على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية وضمن المعايير الدولية.