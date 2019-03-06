«روتانا» تسلط الضوء على محفظتها الفندقية المتنامية في بورصة برلين

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك شركة «روتانا» لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، في نسخة العام 2019 من معرض بورصة السفر العالمي في برلين، الذي يستمر حتى 10 مارس.

وتسلط روتانا خلال المعرض الضوء على أبرز وجهات الجذب السياحي للمسافرين من أوروبا، وألمانيا على وجه الخصوص. وتحظى فنادق الشركة في الإمارات وعُمان بشعبية خاصة بين المسافرين بغرض الترفيه والأعمال من القارة الأوروبية. وتعد ألمانيا ثاني أكبر الأسواق المصدرة لدى روتانا بعد المملكة المتحدة، وقد نمت مساهمتها في عوائد الشركة بنسبة 4% خلال 2018.

وكان منتجع وفلل السعديات روتانا، وخالدية بالاس ريحان من روتانا، والشاطئ روتانا أبوظبي، ومنتجع الكوف روتانا رأس الخيمة سجلت 30% في نسب إشغالها من المسافرين الألمان العام الماضي.