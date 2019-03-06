«تريند مايكرو» تؤكد الحاجة لطبقة حماية إضافية لبرمجية أوفيس 365

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، لبرمجيات وحلول الأمن الرقمي، عن تصدي أداتها الخاصة بأمن التطبيقات السحابية لحوالي 9 ملايين من التهديدات عالية الخطورة عبر بوابات البريد الإلكتروني في عام 2018. وقد واصل المهاجمون تطوير أساليبهم، ما يؤكد أهمية الاستثمار في تقنيات الحماية الإضافية متعددة الطبقات عندما يتعلق الأمر بالمنصات الإلكترونية كـ «أوفيس 365».

وتشير نتائج تقرير تريند مايكرو لأمن التطبيقات السحابية بالتفصيل إلى تصاعد مستويات التهديدات عبر البريد الإلكتروني، مما جعل المؤسسات أكثر عرضةً لمخاطر الاحتيال، وسرقة المعلومات، وهجمات انتحال الشخصية.

ويؤكّد التقرير أنّ البريد الإلكتروني يبقى واحداً من أكثر نواقل التهديدات شيوعاً. وتمكّن الحل الخاص بالشركة من رصد والتصدي لما يقارب 9 ملايين من التهديدات عالية الخطورة عبر البريد الإلكتروني في 2018.

وسُجّل هذا الرقم حتى بعد استخدام تطبيق الأمن السحابي كمرشِّح ثانٍ لعناوين البريد الإلكتروني التي مرّت عبر خدمة أوفيس 365. وهو ما يشير إلى أهمية الإجراءات الأمنية الحديثة متعددة الطبقات لحماية خدمات البريد الإلكتروني القائمة على السحابة كجزء من نموذج المسؤولية المشتركة.