«خزنة» تحصل على اعتماد وثائق التصميم من المستوى الثالث

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة خزنة داتا سنتر (خزنة)، المزوّد التجاري لمراكز البيانات ذات المساحات الكبيرة والطاقة الاستيعابية العالية في الإمارات، حصول مراكز البيانات الخاصة بها على اعتماد وثائق التصميم من المستوى الثالث من معهد «أبتايم»، لمشروع التوسعة لمنشآتها في أبوظبي ودبي.

وتم منح الاعتماد إلى «خزنة» لاستيفائها أعلى المعايير فيما يتعلق بوظائف وجودة تصميم البنية التحتية وتوافرها، بما يؤكد على أن التصميم الهندسي يتماشى مع أهداف معهد أبتايم وأفضل الممارسات العالمية.

وتمتلك «خزنة» حالياً، منشأتين في الإمارات، إحداهما في منطقة «ميدان» بدبي والثانية في مدينة مصدر بأبوظبي. وتشمل كل منشأة ستة مراكز بيانات عالية الأداء.

وتقدم كلتا المنشأتين 25 ميجاوات كطاقة استيعابية لتلبية احتياجات مراكز البيانات الخاصة بعملائها، مما يتيح للعملاء الوصول إلى نظام شامل من خدمات مراكز البيانات ذات المساحات الكبيرة ومتعددة المستأجرين، وهو ما يعد أمراً أساسياً لنمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي في «خزنة»: «يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في ترسيخ مكانتنا في توفير المساحات الكبيرة لتخزين البيانات، وفي الوقت نفسه يعزز التزامنا بتوفير الحلول الديناميكية عالية المستوى لشركائنا».