268 مليار درهم مبيعات صناعة التغليف في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

تشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات قطاع التغليف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستبلغ 268 مليار درهم هذا العام، وذلك وفق أحدث بحث نشرته سميثرز بيرا. يأتي ذلك مع الإعلان عن إقامة معرض الخليج للطباعة والتغليف في الفترة الممتدة بين 15 إلى 18 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيضم المعرض أحدث الابتكارات التقنية والمنتجات والحلول من شركات الطباعة التجارية وطباعة التغليف المحلية والدولية.

وشكّل ظهور العديد من منصات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، أحد العوامل العديدة التي تعزّز نمو صناعة التغليف في المنطقة، مع ارتفاع قيمة التغليف المستخدم في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة 25% في السنة.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان مستقبل التغليف العالمي بحلول عام 2020 إلى أن إجمالي استهلاك التغليف (بالقيمة) في المنطقة يشهد نمواً بمعدل سنوي متوسط يبلغ 3.5%؛ مما أدّى إلى زيادة حصة السوق في المنطقة في صناعة عالمية تتوسع بنسبة 3٪ تقريباً على أساس سنوي.

وقالت ليزا ميلبورن، المدير الإداري لمعرض الخليج للطباعة والتغليف لعام 2019: «تستهدف الشركات المحلية والعالمية في قطاع التغليف بشكل متزايد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستمر حجم المبيعات والقيم في الارتفاع».