26.9 مليار دولار حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات 2020

المصدر: دبي- البيان

توقعت «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» للدراسات، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 26.9 مليار دولار، بما يعادل نسبة 45.6% من القيمة الإجمالية لسوق الشرق الأوسط بحلول عام 2020، وأن تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة 48.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بما يقدر بنحو 17.8 مليار دولار في عام 2018، وتحتل الإمارات حالياً المرتبة الرابعة في العالم في مجال التجارة الإلكترونية.

ووفقاً لبحث جديد أطلقته دبي للتجارة، أنه تم تسجيل ما يقدر بنحو 51 مليار دولار من مبيعات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في عام 2017.

وقال شهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن»: من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة بقوة بنسبة 24.6 % حتى عام 2020، أي أسرع من أي منطقة في العالم.

وقد نمت مبيعات مجموعة «بلو أوشن» لتوزيع وتسويق منتجات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، بنسبة 100% خلال 2018، مقارنة بالعام 2017، فيما تستهدف زيادة أعمال التوزيع بمعدل 3 أضعاف خلال 2019.