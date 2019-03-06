4.4 مليارات دولار سوق مكائن الأخشاب في العالم 2021

المصدر: دبي - البيان

تستعرض فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب أحدث تكنولوجيات المكائن التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما سيشهد المعرض استعراض آخر الأفكار والتجهيزات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة الأخشاب ليكون بمثابة منصة تفاعلية تعكس واقع سوق الأخشاب ومكائن الأخشاب على مستوى العالم.

وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة «تكنافيو» المتخصصة حول سوق مكائن الأخشاب العالمي، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لمكائن الأخشاب إلى 4.41 مليارات دولار بحلول عام 2021، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 3% خلال الفترة من 2018 إلى 2021.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الجهة التنظيمية لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، أن دورة هذا العام من المعرض ستمنح زواره فرصة للاطلاع على أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة الأخشاب ومكائن الأخشاب».

وفي الوقت ذاته، أشار تقرير صادر عن مؤسسة «Eumabois» غير الربحية المتخصصة في مجال مكائن الأخشاب الأوروبية، إلى أن ألمانيا تحتل المركز الأول أوروبياً في مجال صناعة مكائن الأخشاب وبحصة سوقية تصل إلى 43%، تليها إيطاليا بحصة سوقية تصل إلى 31%، فيما أشار التقرير إلى دول أوروبية أخرى تنشط في مجال إنتاج مكائن الأخشاب بما في ذلك النمسا بنسبة 5% من السوق، وإسبانيا بنسبة 3%، وأخيراً تركيا بنسبة 2%.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض نمواً في إقبال الزوار يتجاوز 20% مقارنة بدورته السابقة، حيث تجاوز عدد زوار دورة 7000 زائر.