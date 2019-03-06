«إف 5 نتوركس» تدعو إلى «الاستثمار في التطبيقات»

المصدر: أبوظبي- البيان

حثت شركة «إف 5 نتوركس» للأعمال في الشرق الأوسط على التبني الكامل لمفهوم «الاستثمار في التطبيقات» الواعد حتى تتمكن من بلوغ مستويات أعلى من الربحية والابتكار.

وخلال «منتدى إف 5» في أبوظبي أمس، قال تبريز سيرف، المدير لدى شركة «إف 5 نتوركس» في منطقة الخليج والمشرق العربي: لا يمكن إنكار أن القيمة الحقيقية للمؤسسات العصرية هي التطبيقات والبيانات. ويمكن، بحسب سيرف، تحقيق عملية التحول الرقمي فقط إن أولت الشركات التركيز على عصرنة محفظة تطبيقاتها والبنية التحتية التقنية المتعلقة بها.

وبرزت خدمات التطبيقات جراء تجزئة قدرات كانت ذات يوم مدمجة بأكملها في الأجهزة، مثل متحكمات توصيل التطبيقات. لكنها اليوم أصبحت مُعرَّفة بالبرمجيات لا المعدات، وتتمتع باستقلالية كبيرة عن بعضها ويمكن استهلاكها بسهولة. وبات بالإمكان تلبية الاحتياجات المحددة لكل تطبيق عن طريق ربطه بما يلزمه من خدمات، والتي يعود لها الفضل في تحقيق الثبات في الجودة واستتباب الأمن في أنحاء محافظ التطبيقات.

وبحسب تقرير حالة خدمات التطبيقات الذي نشرته «إف 5 نتوركس» حديثاً، تستخدم قرابة 9 من أصل 10 شركات مستطلعة هندسة السحابة المتعددة.