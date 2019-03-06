استكمال التحول الرقمي للمستوى الأول من برنامج المحلّل المالي المعتمد في 2021

المصدر: دبي- البيان

من المقرر أن ينهي معهد المحللين الماليين المعتمدين؛ الجمعية العالمية لممتهني إدارة الاستثمار، تحويل المستوى الأول من برنامجه، ليعتمد الاختبارات عبر الحاسوب اعتبارًا من عام 2021. وذلك بعد حوالي 60 عامًا من الاختبارات الورقية لبرنامج المحلل المالي المعتمد.

وستساعد عملية التحول الرقمي هذه معهد المحللين الماليين المعتمدين في مواكبة ثورة ممارسات الاختبارات والاعتمادات الدولية، وفي تحسين تجارب المرشحين في المجمل. وستمكّن الاختبارات المعتمدة على الحاسوب معهد المحللين الماليين المعتمدين من توفير مجموعة واسعة من مواقع إجراء الاختبارات، وزيادة مرونة جداولها الزمنية، إلى جانب تسريع إعلان نتائج الاختبارات.

وقال بول سميث رئيس معهد المحللين الماليين المعتمدين: «الارتقاء بمعايير ميثاق المحلل المالي المعتمد أولى أولوياتنا، حيث إن الحفاظ على أمن عملية إجراء الاختبار وصرامة تعليماته أمر في غاية الأهمية.

وتعد هذه الخطوة تطوراً طبيعياً في كيفية تصميم وتنفيذ برامجنا، حيث إن تقديم خدمة الاختبار عبر الحاسوب هي جزء من عملية التحول الرقمي لبرنامج المحلل المالي المعتمد الذي يصب في نطاق دعم مهمتنا نحو قيادة مهنة إدارة الاستثمار على مستوى العالم وتعزيز مكانتنا عالميًا، وعكس ممارسات سوق الاستثمار بشكل أفضل في بيئة العمل الحالية».