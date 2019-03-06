«تنظيم الاتصالات» تستعرض تطورات أسماء ونطاقات الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

شاركت «رايب إن. سي. سي»، منظمة سجلات الإنترنت الإقليمية لأكثر من 20.000 مؤسسة عبر 75 بلداً مؤخراً في الاجتماع الدوري للمنظمة الآسيوية لنطاقات الإنترنت، والذي استضافته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب الدورة السادسة من «منتدى أسماء النطاقات للشرق الأوسط».

وجمع الحدثان نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية لمناقشة وبحث آخر التطورات المتعلقة بأسماء وأرقام نطاقات الإنترنت في العالم والطرق الكفيلة بتحسين هذا المجال في الشرق الأوسط.

وقال كريس بوكريدج، مدير العلاقات الخارجية لدى «رايب إن. سي. سي»: «إن تشجيع التعاون وجمع أصحاب المصلحة والمعنيين من عدد من القطاعات والمجتمعات أمر ضروري لمعالجة التحديات التي تعترض انتشار خدمات الإنترنت في المنطقة. ويتطلع المواطنون إلى حكوماتهم وهيئات تنظيم الاتصالات من أجل تطوير سياسات من شأنها حماية المستخدمين ودعم تطوير قطاع الإنترنت».