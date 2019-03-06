عقارات دبي الفاخرة وجهة المستثمرين الدوليين

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي جذب المستثمرين الدوليين من أنحاء العالم مع تعدد الخيارات والمشاريع النوعية.

وتوقّعت مجلة الشرق الأوسط وشرق أوروبا «أوتلوك» مزيداً من التنافسية والعروض في الفترة المقبلة، وارتفاعاً في الأسعار على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وقال أنطون ياتشمينيف مدير عام مشروع 22 قيراطاً في نخلة جميرا، أحد أغلي وأفخم المشاريع السكنية في دبي، إن سوق العقارات الفاخرة في الإمارة تزداد جاذبية للمستمرين الدوليين، وإن نخلة جميرا لا تزال موقعاً ساخناً للعقارات الفاخرة، وإن المشروع عندما ينتهي سوف يعيد صياغة الحياة الفاخرة ويوفر لسكانه أسلوب حياة مختلفاً وغير مسبوق.

وأضاف ياتشمينيف أن هناك مرونة كامنة تميز سوق العقارات الفاخرة في دبي، وهي مستمرة في تجاوز أسواق العقارات الأخرى من حيث الأداء، كما يتمتع سوق العقارات الفاخرة بحماية من التقلبات.