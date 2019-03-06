«بلومبرغ»: الشارقة تخاطب بنوكاً لترتيب بيع صكوك دولارية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

نقلت بلومبرغ، أمس، عن مصادر وصفتها بالعليمة قولها، إن حكومة الشارقة خاطبت بنوكاً للمساعدة في ترتيب بيع سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، بعد أن وجهت طلب تقديم عروض للصفقة القياسية هذا الشهر حسب قول المصادر التي طلبت عدم الكشف عن نفسها نظراً لخصوصية المناقشات.

وعادة ما تجمع عملية البيع المرجعية 500 مليون دولار على الأقل وفقاً لـ«بلومبرغ».

وأضافت الوكالة، إن آخر مرة باعت الشارقة فيها سندات كانت في ديسمبر الماضي عندما أعادت فتح سنداتها التي يبلغ أجلها 10 سنوات لجمع 200 مليون دولار، كما جمعت ملياري يوان (300 مليون دولار) على مدى 3 سنوات في سوق السندات الصينية، وهي أول إصدار سندات «باندا» من الشرق الأوسط.