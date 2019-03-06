«لا كوتيديان»: دبي تحلّق بطموحها السياحي حتى 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «لا كوتيديان» الفرنسية، أن دبي تسعى وراء طموحات قوية في قطاع السياحة، وتتمثل هذه الطموحات في استقطاب 20 مليون سائح بحلول عام 2020.ونشرت الصحيفة، أمس تقريراً عن السياحة في دبي بعنوان: «السياحة في دبي: طموحات سياحية قوية حتى 2020» وسلطت فيه الضوء على طموحات دبي السياحية، كما استعرضت الخطط التي تتبناها دبي لتحقيقها.

وأكد التقرير، أن دبي والإمارات بصفة عامة اتخذتا تدابير متنوعة لتحفيز قطاع السياحة لديهما، كان من أبرزها منح تسهيلات خاصة للسياح الصينيين والروس عند الدخول، باعتبارهما من أكثر جنسيات السائحين زيارة لدبي والإمارات.

وأضاف التقرير، إن دبي عززت معالم الجذب السياحي لديها بإضافة وجهات سياحية وترفيهية جديدة إلى قائمة منشآتها الجاذبة للسياح خلال الأعوام الأخيرة، وكان من أبرزها مدينتا «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي باركس أند ريزورتس» للألعاب الترفيهية.

وأكد التقرير، أن المنشآت الجديدة عززت مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العائلية في العالم موضحاً أن دبي تراهن بقوة على نجوم السينما الهندية «بوليوود» من خلال استضافتهم في فعاليات سينمائية متنوعة، وأيضاً السماح لهم بتصوير أفلامهم داخل الإمارة، لتعزيز جاذبيتها لدى السياح الهنود.