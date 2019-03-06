%9 من المتداولين العرب في الأصول الرقمية ينوعون محافظهم

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت أيتورو (etoro)، المنصة العالمية للاستثمار في الأصول، بأن عملاءها المستثمرين في الأصول الرقمية لم تقتصر استثماراتهم على الأصول الرقمية فقط بل شملت أيضاً الأسهم، السلع والعملات.

عالمياً، أظهرت البيانات الصادرة عن منصة أيتورو، بأن المستثمرين الذين تداولوا عبر أيتورو بين عامي 2017 و2018، قام 11% منهم بتنويع محافظهم الاستثمارية وتضمينها أصولاً تقليدية مثل السلع والأسهم والعملات.

والملفت في هذه الدراسة، أن المستثمرين العرب في الأصول الرقمية على منصة أيتورو أيضاً اختاروا الاستثمار في أصول أخرى. فوفق نتائج الدراسة التي أجريت على البيانات الخاصة والصادرة عن منصة أيتورو، قام 9% من المستثمرين في الأصول الرقمية من دول الخليج والمنطقة العربية بالاستثمار في أصول أخرى. 30% من المستثمرين في الأصول الرقمية العرب قاموا بالاستثمار في السلع، بعبارة أخرى قام ما نسبته 2.7% من أصل 9% بالاستثمار في السلع. سوق السلع هو سوق مختص بتجارة وبيع السلع الأساسية مثل المواد الطبيعية والموارد الأساسية والغير مصنعة. السلع الخفيفة هي المنتجات الزراعية مثل السكر والقهوة والقمح والكاكاو.

حقيقة أخرى أظهرتها الدراسة، حيث أبرزت أن معظم المتداولين العرب من شريحة عمرية أعلى (35-44) مقارنة بنظرائهم على المستوى الدولي (25-34).

وصرح المدير الإقليمي لمنصة أيتورو، الأستاذ جورج نداف: من المثير للاهتمام أنه لم تقتصر استثمارات وتداولات مستثمري المنطقة العربية والخليج على الأصول الرقمية، بل شملت أيضاً أصولاً أخرى. أما الفئة العمرية للمستثمرين العرب ما هي إلا دليل آخر على فهم مستثمري المنطقة لاقتصاديات العملات المشفرة ويعكس الاهتمام التي استحوذت عليه تكنولوجيا البلوك تشين والأصول الرقمية.

وعلق مدير عام أيتورو المملكة المتحدة الأستاذ إقبال غاندام قائلاً: في هذا القطاع، علينا دائماً أن نرتقي لمستوى التحدي، ونعمل من دون كلل لإشراك المستخدمين. لفترة طويلة من الزمن، كان الاستثمار حكراً على شريحة معينة تتمتع بثروات كبيرة وكان خوض التجربة يشكل تحدياً نظراً لطبيعته المعقدة في نظر عامة الناس. الأصول الرقمية غيرت ذلك.