مركز دبي المالي العالمي يختتم 2018 بإنجازات غير مسبوقة

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كالمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بتحقيقه نتائج قياسية خلال العام 2018 ليستمر بذلك في تأكيد مسيرة نجاحه التي بدأها منذ خمسة عشر عاماً.

ونجح المركز في تحقيق أداء غير مسبوق في تاريخه مسجلاً نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً والتي بلغت 437 شركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وهو العدد الأكبر منذ تأسيسه في العام 2004. وبالمقارنة مع عام 2017، شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي حيث ارتفع من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية. كما شهد انضمام 1226 كادراً محلياً ودولياً ليرتفع تعداد القوى العاملة فيه إلى 23,604 موظفين بنهاية 2018.

وحقق المركز أداءً مالياً قوياً حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 11٪ ليصل إلى 88 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 79 مليون دولار أمريكي في العام 2017، باستثناء مكاسب القيمة العادلة العائدة إلى محفظة استثماراته العقارية.

مركز #دبي المالي العالمي يسجل ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة %15 بنهاية 2018 ليصل الى 2137 شركة على أساس سنوي، منها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية، والمركز يسجل نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً والتي بلغت 437 شركة بنهاية العام الماضي. @DIFC pic.twitter.com/00K61dF7mZ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) March 5, 2019

وتعليقاً على الأداء القوي للمركز، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: "انطلق مركز دبي المالي العالمي قبل خمسة عشر عاماً برؤية طموحة لأن يصبح مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول وهو ما نجحنا في تحقيقه بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله التي رسمت خارطة الطريق لمسيرة النجاح التي نواصل جني ثمارها. وقد ساهم المركز من خلال المكانة الرائدة التي يتمتع بها بفضل بيئته المحفزة للنمو وبنيته التحتية المتطورة والمصممة بأسلوب يراعي مصالح شركائنا، في ترسيخ سمعة دبي باعتبارها وجهة مفضلة لمجتمع المال والأعمال".

وأضاف سموه: "يدخل المركز اليوم مرحلة جديدة من النمو مع الخطط الطموحة لتوسعته التي تم الكشف عنها مؤخراً، ليتقدم بخطى ثابتة وثقة كبيرة نحو تحقيق رؤية جديدة تهدف إلى القيام بدور أكبر في تطوير مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومختلف أنحاء العالم. ومن خلال مواءمة أهدافه مع الأجندة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة ازدهار دبي وتسريع وتيرة التنمية في الإمارة، سيواصل المركز دوره المحوري في دفع عجلة تطور هذا القطاع ونموه محلياً وإقليمياً ودولياً".

ومن جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد أداؤنا القوي خلال العام 2018 أن المركز يمضي قدما نحو تحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة للعام 2024 والتي يسعى من خلالها لمضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات خلال السنوات القادمة. ونفخر بما حققناه من نمو ونجاحات وإنجازات متميزة على مدار مسيرتنا التي بدأناها قبل 15 عاماً حيث بات مركز دبي المالي العالمي اليوم في مصاف نخبة المراكز المالية على مستوى العالم من حيث نطاق الأعمال والمرونة وتطوّر الخدمات. ويعززُ نجاحَ المركزِ تميُّزُ خدمات الهيئات التابعة له لا سيما سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية المستقلة التي تتولى تنظيم الأنشطة المالية التي تُجري في المركز ومن خلاله؛ وسلطة تسوية المنازعات، التي تُعد منصة رائدة في تحقيق التميّز القانوني بمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "يضم المركز حالياً أكبر تجمع للمؤسسات المالية وأكثر المواهب والكوادر المالية تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنواصل التزامنا بقيادة القطاع نحو آفاق جديدة من الفرص والإمكانات وإرساء الأسس لمجتمع أعمال مزدهر وقطاع مالي شمولي".

وحافظ المركز على نفس التمثيل الجغرافي واسع النطاق كما في العام السابق، إذ أن 36٪ من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33٪ من أوروبا و11٪ من آسيا، و10٪ من الولايات المتحدة، و10٪ من بلدان أخرى.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "سجل المركز خلال العام 2018 نجاحاً غير مسبوق في تاريخه، ليس فقط من حيث النمو بل أيضاً من حيث اتساع نطاق خدماته ونوعية وعدد اتفاقيات التعاون الجديدة التي أبرمها. وشمل زخم النمو كافة قطاعاته الرئيسية، لا سيّما التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات وتمويل الطيران، التي استفادت من بيئتنا القانونية والتنظيمية المتطوّرة والتي تواكب متطلبات العملاء المتغيرة. وتؤكد شراكاتنا الجديدة مع جهات رائدة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب القائمة منها التي نواصل توطيدها، أهمية تبادل المعرفة ومواصلة تطوير رأس المال البشري في المنطقة، الأمر الذي نعده من أولوياتنا الرئيسية للعام 2019".

تسريع وتيرة تطور مستقبل التمويل

يشتمل مركز دبي المالي العالمي حالياً على عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق رؤية مشتركة تتمثل في قيادة دفة تطور القطاع مستقبلاً. ومن بين الشركات المتميزة التي انضمت إلى مجتمع المركز المتنامي خلال 2018 كل من: البنك الأهلي الكويتي، وشركة "بيركشاير هاثاواي سبيشيالتي إنشورانس" وشركة "ميدل إيست فينشرز بارتنرز" وشركة "ستيت ستريت غلوبل أدفايزورز".

وعلى وجه الخصوص، اكتسب قطاع تمويل الطيران في المركز زخماً قوياً في عام 2018، حيث استفاد العديد من العملاء من حلول المركز المهيكلة المرنة مثل الشركات والكيانات ذات الغرض الخاص. ونتيجة لذلك، يزداد اليوم إقبال الشركات العاملة في القطاع التي تفضل المركز كمقر لمزاولة أنشطتها، حيث بلغ عددها 25 شركة بنهاية عام 2018، أي ضعف العدد المسجل بنهاية 2017 والذي بلغ 13 شركة. وجاء هذا الزخم مدفوعا بالنمو المتوقع لصناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لتمويل شراء الطائرات كفئة أصول بديلة. ويعد مركز دبي المالي العالمي الجهة ذات الاختصاص الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تحتضن هذه المجموعة المتنوعة من العملاء المتخصصين في قطاع تمويل الطيران والمختارين بعناية.

كما شهدت منظومة التكنولوجيا المالية في المركز نمواً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث قدم المركز دعمه لمجتمع حيوي يضم ما يزيد عن 80 شركة عاملة في القطاع، منها 35 شركة مسجلة ونشطة متخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية.

كما وسّع المركز من شبكة شركائه الدوليين لتشمل 11 مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونغ كونغ وكوالالمبور وسنغافورة ومومباي، واستضاف أيضاً في دبي المؤتمر السنوي السادس للرؤساء التنفيذيين بقطاع التكنولوجيا المالية والذي تعقده مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كأول نسخة من المؤتمر تُعقد خارج مقر المؤسسة بواشنطن، وحضره حوالي 200 من كبار الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في العالم في مجال التكنولوجيا المالية.

بالإضافة إلى ذلك، حقق برنامج مسرع التكنولوجيا المالية "فينتك هايف" نجاحًا كبيرًا في نسخته الثانية، حيث تضاعف عدد المشاركين فيه والشركاء من المؤسسات المالية، كما أثمر عن 20 مفهوماً مبتكراً، تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.