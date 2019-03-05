طيران الإمارات و«واتساب» الأكثر تفضيلاً للإناث بالدولة

المصدر: دبي ـ البيان

تصدّرت «طيران الإمارات» قائمة أفضل العلامات التجارية بالنسبة للإناث في الإمارات للعام الثالث على التوالي، حيث حصلت على أعلى درجة من الانطباعات الإيجابية وهي 70 نقطة. واستطاعت «واتساب» كذلك المحافظة على مركزها في المرتبة الثانية لهذا العام، في حين صعد كارفور مرتبة واحدة ليحتل المركز الثالث متقدماً على شركة آبل التي تراجعت إلى المركز الرابع، وفقاً لعلامات تم جمعها من خلال مؤشر العلامات التجارية اليومي لشركة يوغوف، براند إندكس.

ومن العلامات التجارية التي حسّنت انطباعات الإناث عنها في الدولة سامسونغ التي تقدّمت من المركز الثامن في العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام. وتحسّنت شركة المراعي كذلك لتصعد من المركز العاشر إلى المركز التاسع. جدير بالذكر أن التحسّن المستمر الذي قامت به «باسكن روبنز» عاماً بعد عامٍ أدى إلى دخولها قائمة أكثر 10 علامات تجارية مفضلة لدى الإناث محتلةً المركز السادس مباشرة. أما فيسبوك فخرجت من قائمة الـ 10 الأوائل.

ويبدو أن الأسماء التجارية في مجال التكنولوجيا واجهت بعض الصعوبات العام الماضي، حيث تراجعت تقييمات كافة شركات التكنولوجيا في القائمة.