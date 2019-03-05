«أدنوك» تحدد 19 مارس لعروض مشروع تطوير حقل دلما

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 19 مارس الجاري موعداً نهائياً للشركات المعنية لتقديم العروض التقنية لتطوير حقل دلما الذي يتكلف 1.5 مليار دولار، وفق ما ذكرته مجلة «ميد». ونقلت المجلة عن مصادر أن مواعيد العروض التجارية للمشروع ستحددها الشركة بعد تلقي العروض التقنية. ودعت شركة أدنوك الشركات المعنية لتقديم عروضها منذ يناير الماضي، رغم أن التاريخ ربما لا يتحدد بدقة.

وطرحت أدنوك عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء للمشروع على مرحلتين، تشملان الأعمال البحرية والبرية. وتشمل الشركات المنافسة على العقد البري مكدرموط الأمريكية، ولارسون آند تبرو الهندية، والوطنية للإنشاءات البترولية المحلية، ومؤسسة الدولة الصينية للهندسة والبناء، وسابيم الإيطالية.