«ميد»: تمديد صلاحية عطاءات التوسّع في «مترو دبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

طالبت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الشركات التي تقدمت بعطاءات مالية لمشروع توسيع الخطين الأخضر والأحمر في «مترو دبي» بتمديد صلاحيات عطاءاتهم حتى الــ 28 من مارس المقبل.

وبحسب ما نشرته أمس مجلة «ميد»، فإن هذا هو التمديد الثاني لصلاحيات العطاءات، حيث كانت الهيئة قد فتحت الباب لتلقي العطاءات المالية للمشروع في أكتوبر الماضي، بعد انتهائها من دراسة العطاءات الفنية. وكان الموعد الأصلي لغلق باب العطاءات المالية هو نهاية يناير الماضي، ثم جرى تمديده حتى نهاية فبراير الماضي. وفي سياق متصل، أفادت «ميد» بأن الهيئة أعلنت أيضاً تمديد تاريخ غلق باب العطاءات المقدمة لبناء الجزء المقبل من مشروع معبر الشندغة، والمعروفة باسم «2 دي»، حتى الــ 14 من مارس المقبل.