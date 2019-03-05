«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» تبحث تحديات الحلول التمويلية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استعرض أكثر من 40 من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنتسبين لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، تحديات ومعوقات تمويل مشاريعهم، في مسعى لإيجاد حلول لها من قبل نخبة الاستشاريين المتخصصين في الجوانب المالية والتسويقية والإدارية، وفرتهم المؤسسة، من منطلق الحرص على تقديم قيمة مضافة حقيقية تعود بالنفع على أعضائها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة في إطار مبادرة «عيادة المشاريع» التي أطلقتها المؤسسة منذ 6 سنوات، بهدف دعم أصحاب المشاريع.

وفي الدورة السادسة للمبادرة تم التركيز على الشق التمويلي للمشاريع بحضور ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن «عيادة المشاريع» تأتي ضمن حزمة مبادرات المؤسسة لمساعدة أصحاب المشاريع في إيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات لمواصلة مشاريعهم، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتطوير بالإمارة.

دعم

وقالت مريم الكيبالي، مدير المؤسسة: تعمل «عيادة المشاريع» على توفير عدد من الاستشاريين في مجالات مختلفة متخصصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم والاستشارات ومعالجة العقبات التي تواجه أعضاء المؤسسة، كل في مجاله.