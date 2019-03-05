«سياحة دبي» تطلق منصّة «سوق المعالم الترفيهية»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) منصّة «سوق المعالم الترفيهية» الإلكترونية بهدف تعزيز التواصل بين المعالم السياحية والوجهات الترفيهية المحلية والشركات المتخصصة بالسياحة والسفر حول العالم. وتوفر هذه المبادرة إطار عمل تقنياً فريداً من نوعه يساهم في تنشيط القطاع من خلال ربط عناصره بشبكة واسعة من قنوات التوزيع والبيع على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق المنصة الشاملة لتساهم بفاعلية في الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم بحلول عام 2025، حيث تتيح عرض الوجهات والتجارب الترفيهية المحلية أمام الشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم ومساعدتها على إدارة الحجوز وعلاقات العملاء، من خلال حلول تتيح المجال أمام الوجهات السياحية والترفيهية لتطوير نظام تذاكر خاص بها ويحمل علامتها التجارية ما يساهم في تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية

. وتجمع منصة «سوق المعالم الترفيهية» بين التقنيات المبتكرة والحملات الترويجية الموجهة لوكالات السفر الإلكترونية وقنوات إعادة البيع مثل مواقع إكسبيديا، وتريب أدفايزور كلوك.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تم تصميم منصّة «سوق المعالم الترفيهية» لتكون الأحدث ومن الحلول الرقمية المبتكرة ضمن قطاع السياحة على مستوى العالم، وتهدف في المقام الأول إلى تعزيز تواجد الوجهات الترفيهية في الأسواق الدولية والترويج لها من خلال تسهيل التواصل مع الوكلاء والشركات العاملة في القطاع السياحي في شتى الدول والمناطق، حيث تستجيب المنصة بشكل فعّال إلى التحديات التي تواجه هذه الوجهات في ما يخص التسويق لعروضها واستقطاب المزيد من الزوار.

كما توفر للشركات إمكانية إدارة حجوزها، وتوفر قنوات اتصال مباشر بين شركاء إعادة البيع أينما وجدوا، وفي ذات الوقت إدارة علاقات العملاء بشكل أكثر كفاءة. وستساهم المبادرة في تحسين أداء الشركاء وتمكينهم من توفير تجارب سياحية ملائمة للزوار.

ويمكن لوكالات السفر الإلكترونية والفنادق ومنظّمي الرحلات السياحية والمواقع الإلكترونية، وشركات إدارة الوجهات الترفيهية الاستفادة من المنصة عبر أدوات الإدارة، وتقليل تكاليف العمليات التشغيلية، وزيادة الكفاءة، وتقديم خدمات عملاء موحدة.

كما توفّر المنصّة أدوات متطوّرة لإعداد التقارير ونظاماً متكاملاً لتحليل مبيعات التذاكر وقنوات التوزيع الأساسية. فضلاً عن لوحة معلومات تفاعلية توضح الحجوز التي تمت على كلّ قناة مبيعات للمساعدة على إدارة الطاقة الاستيعابية.

محفزات

وتوجه المنصة الدعوة لكافة الوجهات الترفيهية لإدراج بياناتها عبر المنصة الإلكترونية priohub.com، والحصول على محفزات رسوم تساهم في تخفيض التكاليف التسويقية. ويمكن للجهات المسجلة الاستفادة من دعم دائرة السياحة للقطاع الخاصة بحلول العلامة البيضاء المخصصة للوجهات الترفيهية الصغيرة، حيث تحصل أول 150 جهة مسجلة على خصم 50%.