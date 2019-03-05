غرفة دبي تكرم الفائزين بجائزة المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 33 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال حفلٍ نظمته مؤخراً في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 359 منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وتوزعت الشركات على حسب عدد مرات الحصول على علامة الغرفة حيث حصل عليها للمرة الأولى مجموعة لاندمارك، و«يونايتد إينجينيرينغ كونستركشن كومباني» في حين حصلت «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا» و«كلايد أن كو» و«فيوتشر بايب اندستريز» وبنك الفجيرة الوطني على العلامة للمرة الثانية.

وحصلت شركات «بلو إل إل سي» ودار التوريق لخدمات شراء وخصم المستندات التجارية والائتمانية وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة خدمات النقل المدرسي، ومجموعة تريستر على العلامة للمرة الثالثة، وحصلت أملاك للتمويل و«ديمارا إنترناشونال» على العلامة للمرة الرابعة، أما الشركات التي حصلت على العلامة للمرة الخامسة فهي «تشيب ميدل إيست» و«باراماونت كومبيوتر سيستميز» و«كويك ريجستريشنز» و«إيه إف كونستركشن.

كما حصلت «إنفو فورت» ومجموعة أباريل و«إينوفا» وماب لإدارة المرافق ومجموعة شلهوب و«فيوليا» على العلامة للمرة السادسة.

وحازت دوكاب ومواصلات الإمارات و«إيمريل سيرفيسيس» وبنك المشرق ومركز الإمارات للصرافة على العلامة للمرة السابعة، وحصلت مجموعة القرم التجارية على العلامة للمرة الثامنة. وحصلت 4 شركات على النسخة المتقدمة من العلامة للمرة الأولى، وهي مستشفى زليخة وإمباور و«سمرتاون إنتيريرز» ومجموعة تيكوم.

وأشاد ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي بحصول الشركات على العلامة التي تعتبر أداة مثالية لقياس امتثال الشركات لأفضل الممارسات العالمية المستدامة في خدمة البيئة والمجتمع.