«أبوظبي للفنادق» تتوقّع 200 مليون تدفقات نقدية 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توقّع خالد أنيب الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أن تحقق شركته تدفقات نقدية بنحو 200 مليون درهم في 2019 بعد استحواذها على 5 فنادق مملوكة لشركة «إعمار للضيافة».

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» عقب انتهاء الجمعية العمومية، أول من أمس، أن الشركة أتمت بنجاح صفقة الاستحواذ في فبراير بعد استيفاء كل المتطلبات، وشمل الاستحواذ كل الأصول بما فيها الأراضي.

وذكر أنيب أن الاستحواذ سيوفر للشركة نحو 1000 غرفة فندقية في دبي من خلال فنادق «العنوان بوليفارد» و«العنوان دبي مول» و«العنوان دبي مارينا» و«منزل داون تاون» و«فيدا داون تاون».

وتقول «أبوظبي الوطنية للفنادق» إن قيمة صفقة استحواذها على الفنادق الخمسة بلغت نحو 2.2 مليار درهم، تم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من «بنك أبوظبي الأول» و600 مليون درهم من أموال الشركة الذاتية، ومن المتوقع أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفت أنيب إلى أن عملية الاستحواذ على الفنادق الخمسة في إمارة دبي ستساعد الشركة على تعزيز موقعها الريادي في قطاع الفنادق بالإمارات، مبيناً أن الصفقة إيجابية من كل النواحي خاصة من ناحية العائد على الاستثمار.

ورداً على سؤال «البيان الاقتصادي» حول تطلع «أبوظبي الوطنية للفنادق» لصفقات استحواذ مماثلة خلال العام الجاري، قال أنيب إن الشركة تبحث بشكل دائم ومستمر عن أي فرص استثمارية في جميع إمارات الدولة، وقال: «نحن نتابع عن كثب الأسواق وندرس بشكل مستمر ما هو متاح من فرص في حال وجدنا فرصة استثمارية جيدة ومجدية سنسعى بالطبع للظفر بها كما فعلنا في صفقة الاستحواذ على 5 فنادق بدبي».

خطط

وقال إن الشركة تركز ضمن خططها للعام الجاري على تجديد وتطوير 3 فنادق في إمارة أبوظبي، اثنان منها في مدينة أبوظبي والفندق الثالث في مدينة العين.

وتشمل محفظة أصول الضيافة الفاخرة المملوكة للشركة حالياً كلاً من «ريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال» و«بارك حياة جزيرة السعديات» و«سوفيتيل جميرا بيتش ريزيدنس»، إضافة إلى مجموعة عقارات تجارية راقية مثل «لو ميريديان» و«شيراتون» وفندقي «هيلتون» في إمارة أبوظبي يجري حالياً تحويل علامتيهما التجارية إلى «راديسون بلو»، كما تمتلك الشركة أيضاً حصصاً في منتجعات في مصر والمغرب. وصادقت الجمعية العمومية للشركة، أول من أمس، على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13 % من رأس المال عن العام 2018.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، يصل إجمالي قيمة التوزيعات المقررة إلى نحو 130 مليون درهم بما يعادل 13 فلساً للسهم الواحد، وهي تزيد عن الأرباح الموزعة لعام 2017 البالغة 125 مليون درهم بما يعادل 12.5 فلساً للسهم.

وأوضح تقرير مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للفنادق» عن العام الماضي، أن الشركة تواصل العمل على تنمية وتطوير قطاع السياحة في أبوظبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى مواصلة اتباع نهج تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق نمو في قيمة حقوق المساهمين.

أرباح

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 1.13 مليار درهم وصافي ربح 241 مليونا العام الماضي 2018، وذكرت الشركة أن قطاع الفنادق حقق إيرادات وصلت قيمتها إلى 731 مليون درهم في العام الماضي، وصافي ربح بلغ 103 ملايين درهم بانخفاض بنسبة 12% مقارنة بالعام 2017، وذلك بسبب التباطؤ في السوق، فيما أسهمت سياسات توفير التكاليف المؤثرة في الحفاظ على هامش الربحية بنسبة 14% من إيرادات القطاع.

شراء أسهم

وافقت الجمعية العمومية للشركة على مقترح إعادة شراء أسهم الشركة بنسبة 10% من رأس المال المكتتب به، وأقرّت كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ذاتها، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.