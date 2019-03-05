13435 شركة للخدمات اللوجستية في دبي بنهاية 2018

المصدر: دبي ــ بشار باغ

ارتفع عدد الشركات المستثمرة في قطاع الخدمات اللوجستية في دبي، من 11754 شركة في 2016، إلى 13435 شركة مع نهاية 2018، بنمو نسبته 14.3 % خلال عامين، وفقاً لدراسة صادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وتأتي الدراسة لتسليط الضوء على قطاع الخدمات اللوجستية، في ظل استراتيجية خط دبي للحرير، الهادفة إلى تعزيز الشحن الجوي والبحري، والتكامل اللوجستي، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي، كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لبناء منطقة حضارة وتجارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.

ويضم تصنيف رخص قطاع الخدمات اللوجستية في اقتصادية دبي 8 أنشطة اقتصادية، تشمل كلاً من نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة، ونقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة، وخدمات الشحن البحري للبضائع، وخدمات الشحن الجوي للبضائع، والمخلص الجمركي، وخدمات تحميل وتفريغ البضائع، وخدمات حزم البضائع والتخزين في مخازن عامة.

تخزين

وبنهاية 2018، بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التخزين في مخازن عامة 620 شركة، مقارنة بـ 549 شركة في 2016، أي بنمو 12.9 %، فيما ارتفع عدد الشركات المتخصصة في نشاط الـ «مخلص الجمركي» من 1408 شركات في 2016، إلى 1511 شركة مع نهاية 2018، أي بنمو وقدره 7.3 %.

وبلغ عدد الشركات المتخصصة في نشاط خدمات تحميل وتفريغ البضائع مع نهاية العام الماضي إلى 1863 شركة، مقارنة بـ 1475 شركة في 2016، بنمو 26.3 %، وارتفع عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات حزم البضائع من 1608 شركات في 2016، إلى 1973 شركة في 2018، أي بنمو قدره 22.7 %، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في خدمات الشحن البحري للبضائع، إلى 1930 شركة مع نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 1609 شركات في 2016، بنمو قدره 20 % في عامين.

شحن جوي

وبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الشحن الجوي للبضائع 757 شركة، مقارنة بـ 682 شركة في 2016، أي بنمو قدره 11 %، وسجل عدد الشركات العاملة في نشاط نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة، نمواً بنسبة 7.8 % خلال عامين، حيث ارتفع من 2451 شركة في 2016، إلى 2643 شركة في 2018، فيما ارتفع عدد الشركات العاملة في نقل البضائع بالشاحنات الخفيفة إلى 2138 شركة، مقارنة بـ 1972 شركة في 2016، بنمو 8.4 %.

واستحوذ نشاط خدمات نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة على النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، بحصة تصل إلى 19.6 %، يليه نشاط نقل البضائع بالشحنات الخفيفة بنسبة تصل إلى 15.9 %، وحل نشاط حزم البضائع خامساً، بنسبة وقدرها 14.6 %، يليه خدمات الشحن البحري للبضائع بـ 14.3 %.

توزيع جغرافي

وأظهر التقرير، التوزيع الجغرافي لمواقع شركات الخدمات اللوجستية في دبي، حيث تتخذ 1051 شركة من منطقة دبي الجديدة مقراً، فيما تعمل 1016 في منطقة المرر، و750 شركة في منطقة القرهود، و628 في منطقة نايف، وتعمل 572 شركة في بورسعيد، فيما تضم منطقة برج خليفة 564 شركة خدمات لوجستية، وتعمل 432 شركة في منطقة الكرامة، وتعمل 384 شركة في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية.