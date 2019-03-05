البنك العربي المتحد يُعيّن أحمد أبو عيده رئيساً تنفيذياً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن «البنك العربي المُتحد» تعيين أحمد أبو عيده في منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 10 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص البنك على توظيف القدرات والكفاءات وضمن سعيه الدؤوب لتقديم المزيد من المنافع لعملائه وتحقيق إيرادات مستدامة لمساهميه.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك: إننا على ثقة بأن أحمد أبو عيده سيسهم من خلال خبرته العملية وسجله الحافل بالإنجازات في المجال المصرفي والمالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تطوير أعمال البنك والارتقاء بنوعية وجودة وتميّز برامجه ومنتجاته وخدماته بما يضمن راحة المتعاملين وشغل أبو عيده، سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط (الأردن، مصر، العراق، لبنان).