التضخم يستوعب آثار «القيمة المضافة» ويتراجع إلى 2.39%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال يناير الماضي 2.39% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018 والذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 109.61 نقاط في يناير الماضي مقابل نحو 112.29 نقطة في يناير 2018.

بينما على أساس شهري انخفض التضخم بنسبة 0.12% في يناير وذلك مقارنة بنحو 109.74 نقاط في ديسمبر 2018. وصعدت معدلات التضخم بنسبة كبيرة بلغت 4.76% في يناير 2018 على أثر تطبيق ضريبةv القيمة المضافة بواقع 5%، لكنه استمر على مدار أشهر العام الماضي بأكمله في الانحسار.

مؤشر إيجابي

وقال محللون اقتصاديون إن استمرار تراجع معدلات التضخم السنوي هو مؤشر إيجابي على الانحسار الكلي لآثار ضريبة القيمة المضافة واستيعاب المستهلكين لها إلى جانب التراجع في أسعار السكن والمرافق والأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة ما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وبحسب بيانات الهيئة، جاء تراجع التضخم السنوي نتيجة انخفاض 5 مجموعات رئيسة في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) بنسبة 5.8%، فيما انخفضت مجموعة خدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 6.41%، وتراجعت مجموعة الأغذية والمشروبات (تمثل 14.3%) بنحو 1.9%، ونزلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنحو 1.83%، وهبطت مجموعة خدمات الصحة (تشكل 1.4%) بنسبة طفيفة بلغت 0.14%.

الترويج والثقافة

بينما ارتفع على أساس سنوي كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9.11% ومجموعة الترويج والثقافة بنسبة 4.33% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.64% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.29% ومجموعة التبغ 2.73% ومجموعة التعليم 1.4% ومجموعة الاتصالات 0.17%.

وأوضحت بيانات الهيئة، أنه على أساس شهري جاء التراجع مدفوعاً بانخفاض 3 مجموعات رئيسة تتصدرها خدمات النقل بنسبة 4.45% والملابس والأحذية بنسبة 1.85% ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.26%.

فيما زادت مجموعة الترويج والثقافة بنسبة 5.33% ومجموعة التجهيزات والمعدات بنسبة 3.48% ومجموعة المطاعم والفنادق 1.9% ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.1% والاتصالات 0.82% والسلع والخدمات المتنوعة 1.07% والتبغ 0.13% وخدمات الصحة 0.08%، بينما استقرت مجموعة التعليم من دون تغيير.

الرقم القياسي

حسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 1.28% في إمارة دبي وبنسبة 0.53% في الشارقة وبنسبة 0.69% في عجمان وبنسبة 0.98% في أم القيوين وبنسبة 0.9% في رأس الخيمة وبنسبة 0.59% في الفجيرة، بينما ارتفع في أبوظبي بنسبة 0.99%.

5 مجموعات رئيسة تتراجع على أساس سنوي %6.41خدمات النقل %5.8السكن والمياه والكهرباء والغاز%1.9الأغذية والمشروبات %1.83السلع والخدمات المتنوعة %0.14خدمات الصحة