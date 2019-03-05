«ميفما كونفكس دبي» يبحث تطويع ذكاء الأعمال والتكنولوجيا لتعزيز النمو

المصدر: دبي - البيان

ينطلق المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق 2019 «ميفما كونفكس دبي 2019» في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري في دبي، ويسلط الضوء على أحدث التوجّهات في عالم ذكاء الأعمال والتكنولوجيا، بمشاركة كوكبة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون إلى طرح رؤى معمّقة حول آليات جديدة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الابتكار التكنولوجي في دفع مسيرة نمو واستدامة قطاع إدارة المرافق.

ويتفرّد الحدث الإقليمي الأكبر من نوعه لإدارة المرافق، والذي يحمل شعار «ذكاء الأعمال والتكنولوجيا.. الحقبة الجديدة في إدارة المرافق»، بجدول أعمال حافل بالجلسات النقاشية والعروض التقديمية ودراسات الحالة المحلية والدولية والعروض حول أبرز القضايا الملحّة والمؤثرة على مستقبل سوق إدارة المرافق الإقليمي.

ويعتبر المعرض المصاحب أحد أبرز الملامح المميّزة لـ «ميفما كونفكس دبي 2019»، حيث سيشهد على مدى يومين استعراض أحدث المنتجات والخدمات والابتكارات في سوق إدارة المرافق بحضور نخبة من رواد القطاع في المنطقة والعالم.

وقال جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: «يكتسب المؤتمر أهمية بالغة كونه منبراً مثالياً لبحث السبل المثلى لتطويع ذكاء الأعمال والتكنولوجيا بالشكل الأمثل في رسم ملامح مستقبل قطاع إدارة المرافق ليكون لاعباً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي الحدث في وقت هام للغاية يفرض إحداث تحول جذري على صعيد كفاءة وجودة وتكلفة خدمات إدارة المرافق لتحسين تجربة العملاء. وتتفرد الدورة التاسعة بالجلسات الاستشارية التي تجمع كبرى شركات إدارة المرافق ونخبة العملاء، لبحث سبل تأسيس علاقات متينة تمهد الطريق أمام تحقيق نتائج أفضل في المستقبل».

وتتميز الجلسات الاستشارية خلال المؤتمر بالتركيز على مواضيع هامة، أبرزها تأسيس شركات إدارة المرافق وتحقيق التطور المهني في مجال استشارات إدارة المرافق واستراتيجية إدارة المخلفات واستشارات تقييم حالة البناء وتدقيق الطاقة واستشارات تنفيذ أنظمة «إدارة المرافق باستخدام أجهزة الكمبيوتر».