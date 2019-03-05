«إيه إس جي سي» تتولى تشييد «العنوان هاربر بوينت»

المصدر: دبي - البيان

تم تعيين مجموعة «إيه إس جي سي»، المقاول الرئيسي لفندق العنوان هاربر بوينت في «خور دبي». ويتمتع فندق العنوان هاربر بوينت الجديد بموقع فريد في جزيرة خور دبي، ويبعد مسافة قصيرة عن «مرسى الخور» الذي يضم مرافق لليخوت ونادياً لليخوت وثلاثة فنادق ومنتزهاً،وتجسّد «جزيرة الخور» حيّاً راقياً، حيث من المنتظر أن تستقبل أوائل سكانها خلال العام الجاري.

وتجري عمليات البناء والتشييد على قدم وساق بتواجد فريق عمل «إيه إس جي سي» في المشروع الذي يضم برجين مؤلفين من 65 و53 طابقاً، ويحتضن البرجان 202 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين منازل بغرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، علاوة على مجموعة «سكاي كولكشن»، التي تشمل منازل بنتهاوس التي تتنوع بين أربع وخمس غرف نوم في الطوابق العليا.