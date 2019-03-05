تعاون بين «الخدمات التوربينية» و«هانيويل» لصيانة مولدات الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة الخدمات والحلول التوربينية مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل الدولية للتعاون في مجال تعزيز قدرات صيانة وإصلاح وعمرة مولدات الطاقة الاحتياطية ومحركات «تي 55»، أحد أهم منتجات شركة هانيويل في قطاع التوربينات.

وقع مذكرة التفاهم كل من منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات والحلول التوربينية، ونورم جيلسدورف رئيس هانيويل في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا، بحضور كل من خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة مبادلة للاستثمار وداريوس أدامكزيك، الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل وبدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات والحلول التوربينية وتيم ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل للطيران.

وتركز المذكرة على التعاون المشترك في ثلاثة مجالات رئيسية مستفيدةً من الفرص المتاحة في السوق الإقليمية، حيث تشمل مولدات الطاقة الاحتياطية / GTCP 131-9 /، والتي تستخدم كمولدات احتياطية للطاقة على طائرات إيرباص A320 وبوينغ 737 وتلقى طلبًا كبيرًا عليها من شركات الطيران الإقليمية.

وتعتبر شركة هانيويل - الرائدة في مجال التكنولوجيا والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: HON - من أكبر المصنعين لها على المستوى العالمي، ومحرك «تي 55»، المستخدم على مروحيات بوينغ شينوك / CH-47 / العسكرية، والتي تحظى بإقبال واسع من القوات الجوية الإقليمية وتعد هانيويل المزود الوحيد لهذه المحركات على المستوى العالمي.

وقال منصور جناحي - بهذه المناسبة - «تكتسب هذه المذكرة أهمية كبيرة بالنسبة لشركة الخدمات والحلول التوربينية على مستوى العمليات والمستوى التجاري، حيث سنتمكن من خلال التعاون مع هانيويل من توسيع نطاق خدماتنا وأسواقنا العالمية».

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون شركة الخدمات والحلول التوربينية - الشركة المستقلة الرائدة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للمحركات - مع شركة هانيويل الدولية - إحدى كبرى شركات صناعة المحركات والتوربينات العالمية - للاستفادة من قدراتهما التنافسية وتوفير خدمات صيانة وإصلاح وعمرة جديدة في إمارة أبوظبي.

وأضاف جناحي «نهدف من خلال المذكرة إلى توفير قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة لهذه المحركات الهامة بما يضمن الدعم اللازم لعملائنا في المنطقة وعلى المستوى العالمي. ومن خلال شراكتنا مع كبرى شركات صناعة المحركات العالمية نستطيع أن نوفر خدمات وحلول صيانة متنوعة ومتميزة لهذه المحركات في الأسواق المحلية والإقليمية».

وسيتم توفير جميع خدمات وحلول صيانة هذه المحركات والتوربينات في مرافق شركة الخدمات والحلول التوربينية المتطورة في مطار أبوظبي الدولي، والتي تم إنشاؤها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتتميز الشركة الإماراتية بكوادرها العاملة التي تضم أكثر من 370 موظفًا ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية، وخدماتها المصممة خصيصًا لتلبية حاجة العملاء بالشراكة مع كبرى شركات صناعة المحركات العالمية وشركات الطيران العالمية.

من جهته قال نورم جيلسدورف «تلتزم هانيويل بتزويد عملائها بأعلى مستوى من الدعم، ونحن فخورون بالشراكة مع شركة الخدمات والحلول التوربينية، الشركة الرائدة في قطاع صيانة وإصلاح وعمرة المحركات والتوربينات، لتوطين قدرات الصيانة في إمارة أبوظبي وتوفير خدمة صيانة عالمية المعايير في المنطقة».