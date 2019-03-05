«تراست ورثي» تفتتح مرافقها في مدينة خليفة الصناعية

المصدر: دبي- البيان

دشنت مجموعة «تراست ورثي Trustworthy.ae»، ومقرها دبي، أمس الأول، مستودعاً للحاويات الداخلية (ICD)، ومنشأة لتقديم الخدمات اللوجستية، تابعة لطرف ثالث (3PL) في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد»، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، والتابعة لموانئ أبوظبي.

وتتولى شركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة، وهي ذراع خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمجموعة المتعددة الجنسيات «هايليز جروب»، إدارة وتشغيل المرافق الجديدة للمجموعة. وتمتلك الشركة خبرة تمتد على عقدين من الزمن، في مجال إدارة مستودعات الحاويات الداخلية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وهي تدير العديد من المرافق في جنوب آسيا.

ويأتي افتتاح مجموعة «Trustworthy.ae» لمرافقها على مقربة من ميناء خليفة، تلبية للزيادة المتوقعة في أحجام الحاويات، والتي ستصبح بسعة 8.5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً «TEUs» سنوياً، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بدلاً من الأحجام الحالية، والبالغة 1.5 مليون.

ويوفر مستودع الحاويات الداخلية خدمات الغسيل، والتنظيف، والإصلاح والاعتماد للحاويات التي تتراوح طاقتها التشغيلية بين 1,500 إلى 1,800 شاحنة في اليوم، وسيتم إصلاح الحاويات الرئيسة والثانوية، من خلال ورشة حديثة داخل المنشأة. وتوفر الخدمات اللوجستية عمليات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة والمحيطة، بالإضافة إلى توفير مساحات التخزين المفتوحة.

وحضر حفل الافتتاح، كل من الكابتن محمود جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وسمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، والسيد عبد اللطيف، المدير العام لمجموعة «Trustworthy.ae»، والسيد جلال عز الدين مدير تنفيذي في مجموعة «Trustworthy.ae»، وموهان بانديثاج رئيس مجلس إدارة مجموعة «هايليز جروب»، وروان وايدياراتني، المدير العام لشركة «هايليز أدفانتيس» المحدودة، إلى جانب عدد من المدعوين من كبار الشخصيات.

من جانبه، قال عبد اللطيف، المدير العام لمجموعة «Trustworthy.ae»: «يمثل تدشين مشروعنا اليوم في مدينة خليفة الصناعية، نقطة بارزة في أعمالنا، وهو يؤكد عمق التزامنا بالتطوير المستمر لأعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «نحن فخورون بالتعاون مع شركة "هايليز أدفانتيس" المحدودة في هذا المشروع الاستثنائي، وهي ذات باع طويل وخبرة رائدة في إدارة وتوفير مرافق ومستودعات للخدمات اللوجستية ذات طراز عالمي. ونحن على ثقة بأن الشركة ستحقق مستوى عالياً وغير مسبوق للجودة والخدمة في منطقة الشرق الأوسط».

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «يسعدنا أن نحتفل بافتتاح مجموعة "Trustworthy.ae" لأول مستودع للحاويات الداخلية، ومنشأة تقديم الخدمات اللوجستية، واللذين يشكلان تطوراً هاماً، من شأنه دعم تجارة البضائع التي تشمل مختلف الصناعات من وإلى أبوظبي.

ويعتبر استثمار شركة اللوجستيات الرائدة في سريلانكا، دليلاً على مكانة مدينة خليفة الصناعية الراسخة، كمركز عالمي للصناعة والتجارة، وستدعم المرافق الجديدة، إلى جانب التوسيعات المرتقبة في ميناء خليفة، والبنية التحتية المرافقة للنقل، نمو حجم الحاويات في جميع أنحاء المدينة خلال السنوات القادمة».