«دو» تطلق باقات اتصال دولي لعملاء الدفع المسبق

المصدر: دبي - البيان

اطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس، باقات اتصال دولي استثنائية وجديدة كلياً لعملاء الدفع المسبق تتيح لهم إجراء مكالمات دولية بشكل سلس ومريح دون القلق حول انقطاع الاتصال أو نفاد الرصيد.

وسيتمكن عملاء الدفع المسبق من دو عبر باقات الاتصال الدولي الجديدة من التواصل مع أحبائهم وإجراء مكالمات تصل مدتها إلى 1000 دقيقة إلى 5 أرقام مفضلة في أحد البلدان التالية: الهند وباكستان ونيبال والفلبين وإندونيسيا وأفغانستان.

وسيستمتع عملاء دو من خلال باقات الاتصال الدولي الجديدة بمستوى عالٍ من المرونة والراحة. «التواصل مع العائلة والأصدقاء أسهل من أي وقت مضى»

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: «نسعى من خلال إطلاق باقاتنا الجديدة إلى إتاحة المجال أمام عملاء الدفع المسبق للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل سلس ومميز وبمستوى جديد من المرونة والراحة كما لم يحدث من قبل.

ونحن ملتزمون بمواصلة تزويد عملائنا بخيارات مفتوحة ومتنوعة من خدمات الاتصال التي يتم تصميمها وفقاً لمتطلبات واحتياجات العميل أولاً».

وتوفر باقات الاتصال الدولي الجديدة خيارات متعددة للعملاء تنطوي جميعها على قيمة إضافية ومستوى مميز من المرونة، حيث يمكن للعملاء الذين يختارون الاتصال بالهند أو باكستان أو نيبال الاشتراك في باقة شهرية والحصول على 1000 دقيقة ابتداءً من 69 درهماً إماراتياً، وهو ما يعادل 7 فلوس في الدقيقة، حيث يمكنهم للاتصال بـ 5 أرقام في بلدهم الأصلي، كما يمكن للعملاء الاشتراك في إحدى الباقات الأسبوعية المميزة بقيمة 20 درهماً والحصول على 200 دقيقة دولية.

وبالمثل، يمكن للمستخدمين الراغبين في الاتصال بالفلبين أو إندونيسيا أو أفغانستان الاشتراك في باقة شهرية والحصول على 1000 دقيقة مقابل 79 درهماً.