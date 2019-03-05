«داتامينا» يشارك في ملتقى كاباسيتي بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز داتامينا، مركز نقل البيانات الأسرع نمواً في المنطقة والتابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركته للسنة السادسة على التوالي في ملتقى «كاباسيتي 2019»، بصفته راعياً مستضيفاً للحدث.

ويعد معرض «كاباسيتي الشرق الأوسط»، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من اليوم وحتى الخميس المقبل في فندق غراند حياة بدبي، حدثاً سنوياً على مستوى المنطقة والعالم، يجمع تحت مظلته مراكز نقل وإرسال البيانات الإقليمية والعالمية ومزودي الخدمات في الشرق الأوسط.

ويهدف مركز داتامينا، الذي يوفر خدمات عالية الجودة في مجال نقل وإرسال البيانات لعملائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر مشاركته في الملتقى، إلى تسليط الضوء على أحدث توجهات القطاع إلى جانب استعراض محفظته المتكاملة من أحدث الحلول والابتكارات عالمية المستوى في هذا المجال.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات، في حديثه عن مشاركة داتامينا في الملتقى: «يشهد مجال نقل وإرسال البيانات تحولات إقليمية وعالمية سواء من ناحية نوعية وجودة الخدمات المقدمة أو من ناحية المتطلبات المتزايدة من جانب العملاء في العصر الرقمي.

ويوفر ملتقى «كاباسيتي الشرق الأوسط» منصة مميزة تتيح لنا الاحتكاك وتبادل الأفكار والرؤى مع العملاء والشركاء ومزودي الخدمات عبر المنطقة حول آخر التطورات الجارية، كما تتيح لنا مشاركتنا في هذا الحدث المميز استعراض أحدث خدماتنا وحلولنا المبتكرة التي نقدمها لعملائنا من المؤسسات، ونحن فخورون بتقديم دعمنا لهذه الفعالية المهمة التي تكتسب عاماً بعد عام أهمية كبيرة ومتنامية إلى جانب دورها في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً للاتصال».