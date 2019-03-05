مؤتمر الشركات الصغيرة في دبي يبحث غداً التكنولوجيا ومستقبل الأعمال

المصدر: دبي- البيان

تشهد دبي غداً انطلاق مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار «مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة 10X»، حيث يسلط الضوء على الاتجاهات والتكنولوجيات الأكثر تأثيراً على مستقبل قطاع الأعمال في السنوات العشر المقبلة.

ويجمع مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحت سقفه 10 متحدثين عالميين بارزين سيناقشون أساسيات بناء مجتمع أعمال عالمي جاهز لمواجهة التحديات المستقبلية. كما سيركز المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع كل من «اتصالات» و«مؤسسة دبي للمستقبل»، على ابتكار الأفكار والرؤى التي من شأنها تشكيل قطاع الأعمال في المستقبل.

وقال مصطفى بي. سي: «أنا متحمس جداً للتواصل مع زملائي المتحدثين والمشاركين في مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة - ما وراء الحدود 2019، الذي سيشكل منصة تتيح لنا تبادل الأفكار حول دور التكنولوجيا الجديدة في تغيير واقع الأعمال العالمي اليوم ومدى تأثيرها علينا مستقبلاً.

وقال إيان خان: «يجب أن تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم بأنّ التغيير الحقيقي يبدأ بالتنفيذ السليم للأهداف المرجوة والذي يمثل الخطوة الأولى والأهم لتحقيق نتائج ملموسة. وتتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بميزة تنافسية مقارنة بالشركات الكبرى كونها قادرة على إحداث تغيير أكبر».