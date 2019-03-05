«دناتا للسفريات» الوكالة المفضلة لدى قرّاء «كوندي ناست ترافيللر»

المصدر: دبي - البيان

نالت «دناتا للسفريات» لقب «وكالة السفر المفضلة» ضمن الجوائز السنوية التي تقدمها مجلة «كوندي ناست ترافيللر الشرق الأوسط» بناءً على اختيار القراء. وتسلم الجائزة عبد الله العامري، المدير التجاري في «دناتا للسفريات»، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي.

وقال أنطونيو فيللينو، نائب رئيس مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في «دناتا للسفريات»: هذه الجائزة بمثابة تكريم لالتزامنا بجودة الخدمة، وسنواصل العمل ونبذل المزيد من الجهد لإسعاد عملائنا في مختلف مراحل رحلاتهم».

تعد «دناتا للسفريات» أعرق موفر لخدمات السفر في الإمارات ، وبفضل أكثر من 50 مكتب مبيعات في دول التعاون وموقعها الشبكي متعدد اللغات والعملات، تقدم «دناتا للسفريات» لعملائها مجموعة شاملة من منتجات السفر بأسعار تنافسية، بما في ذلك الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وبرامج العطلات والجولات السياحية والرحلات البحرية واستئجار السيارات وتأمين السفر وخدمات التأشيرات.