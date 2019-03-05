ارتفاع ثقة الصناديق الاستثمارية في الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ارتفعت ثقة الصناديق الاستثمارية بالشرق الوسط في اقتصاد الإمارات، حتى أن غالبيتها تخطط لزيادة استثماراتها في أسواق الإمارات خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وأبدى مديرو الصناديق تفاؤلاً بشأن الإمارات، وقال أكثر من نصف المديرين البالغ عددهم 11 والذين شملهم الاستطلاع، إنهم سيزيدون استثماراتهم في أسواق الإمارات.

وسجلت سوق دبي هذا العام أداءً ممتازاً بفضل أرباح قوية للشركات المرتبطة بإعمار العقارية. وصعد مؤشر سوق دبي 4.2 % منذ بداية العام الجاري، وصعدت أسهم إعمار العقارية 18.6 بالمئة منذ بداية العام، ما أفاد أسهم بقية الشركات العقارية ومؤشر السوق.

وقال فراجيش بانداري من المال كابيتال، إن نتائج أعمال شركات مجموعة إعمار في الربع الأخير من العام الماضي أشاعت التفاؤل في سوق دبي، وتوقع المزيد من التحرك الإيجابي للأسعار مع الدخول في موسم توزيعات الأرباح. متوقعاً خروج أموال من السعودية ودخولها إلى الإمارات بدءاً من أبريل.