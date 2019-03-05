«ديفير» تشتري «كريدينس إنترناشيونال» الإماراتية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

اشترى نايجل جرين، رئيس تنفيذي ومؤسس مجموعة ديفير، شركة كريدينس إنترناشيونال ومقرها دولة الإمارات، وهي تعمل في مجال إدارة الأصول والاستشارات حسب ما ذكرته مجلة إنترناشيونال إدفايزر، التي لم تذكر قيمة الصفقة.

وأصبحت مجموعة ديفير حالياً مالك شركة كريدينس إنترناشيونال، التي يعمل بها فريق مكون من 26 فرداً في مكتبها في دبي. وسوف تظل كريدينس إنترناشيونال للخدمات المالية، اسماً تجارياً مستقلاً ويستمر كريس فيرجسون في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال جرين، إنه واثق أن استثماره في كريدينس إنترناشيونال سيكون مفيداً للغاية لعملاء الشركة، وإنه بالتعاون مع الفريق المتميز في الشركة سوف يقدمون أفضل الخدمات لعملاء الشركة.