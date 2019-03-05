14 مليون درهم أرباح «تكافل الإمارات» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت تكافل الإمارات - تأمين، شركة التأمين التكافلي على الحياة والصحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في سوق دبي المالي، النتائج المالية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

وبلغ صافي الربح لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 14 مليون درهم، والتي جاءت وفق التوقعات وتعكس التكاليف المرتبطة بالاستحواذ بقيمة إجمالية تبلغ ٨ مليون درهم.

وبلغ صافي الدخل التكافلي ما قيمته 87.7 مليون درهم مقارنة بـ 122 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2017. وبلغ إجمالي الموجودات ما قيمته 1.03 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

عام ناجح

وقال محمد الهواري، عضو المجلس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تكافل الإمارات: شهدنا عاماً ناجحاً مليئاً بالإنجازات بالرغم من العديد من التحديات. وقد بلغ صافي الربح حسب ما توقعنا بعدما أنفقنا تكاليف غير اعتيادية متعلقة بالاستحواذ.

وما زلنا في وضع جيد للنمو مستقبلاً، وذلك بدعم من التحولات التشغيلية والاستراتيجية التي أحدثناها في نموذج أعمالنا. وبدأنا نلاحظ نتائج التحول الرقمي والثقافي، حيث أصبحنا نعمل بكفاءة أكبر.

على سبيل المثال، حرصنا على تبنّي حل «الأجهزة كخدمات» لأجهزة أبل بهدف إتاحة الفرصة لطاقم المبيعات والعاملين لدينا لاستخدام أجهزة أبل، والاستفادة من أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، فاعتمد مركز المبيعات لدى تكافل الإمارات على ذلك للعمل بلا ورق.

وبالإضافة إلى ذلك، أسسنا t-labs، وهي جزء من أعمالنا مخصصة لاستكشاف التقنيات الجديدة وتطبيقاتها في قطاع التأمين. وقمنا كذلك خلال الفترة الماضية بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز كشف الاحتيال في المطالبات الطبية وتبنينا البلوك تشين من أجل ضبط الاحتيال عند الاكتتاب في التأمين التكافلي على الحياة.

ونحن نعمل جاهدين على تعزيز الابتكار ضمن نطاق أوسع في قطاع التأمين مع الحرص الدائم على العمل بمستوى أكثر كفاءة، هذا ونتطلع للإعلان عن المزيد من الإنجازات في حينها.