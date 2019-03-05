أنباء صفقة «أوبر» و«كريم» تنعش أسهم «الطيار»

المصدر: دبي- سيد صالح

أدت الأنباء المتداولة عن استحواذ محتمل لشركة «أوبر تكنولوجيز» الأمريكية لخدمات النقل حسب الطلب باستخدام التطبيقات الذكية على نظيرتها الإماراتية «كريم» إلى انتعاش ملحوظ في أداء أسهم «مجموعة الطيار للسفر» السعودية، والتي تمتلك في «كريم» حصة تقدر نسبتها بحوالي 15%.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، واصل سهم «مجموعة الطيار للسفر» أمس مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي على خلفية تداول أنباء الاستحواذ المحتمل.

ونقلت «بلومبيرغ» أيضاً تصريحات أكد فيها عبدالله الداوود، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن حصة المجموعة في «كريم» تندرج ضمن استراتيجية التحول التي تتبعها «الطيار». وكانت المجموعة اشترت حصتها في «كريم» عام 2014.