«سياحة أبوظبي» تترأس وفداً يضم 48 من شركائها إلى «بورصة برلين»

المصدر: أبوظبي- البيان

تترأس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفد أبوظبي للمشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية - برلين»، الذي يعد أحد أكبر المعارض السياحية المتخصصة في العالم، وذلك في الفترة ما بين الغد وحتى 10 مارس الجاري.

ويضم الوفد 48 جهة من أهم الشركاء العاملين بقطاع السياحة والضيافة في الإمارة، بما في ذلك ممثلو أبرز الفنادق والمنتجعات، ووكلاء السفر والعطلات والجولات، وشركات إدارة الوجهات، إلى جانب معالم ومرافق ثقافية وسياحية ومنشآت ترفيهية، من بينهم الاتحاد للطيران، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجزيرة ياس، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير. كما يشارك بالمنصة شركاء من 37 فندقاً.

وتشهد منصة أبوظبي في المعرض استضافة سفارة الإمارات لدى ألمانيا لحفل استقبال في يوم الافتتاح. وفي اليوم الثاني تستضيف المنصة حفل توزيع جوائز غولدن سيتي جيت، وحفل توزيع جوائز «توريستيك بي آر أند ميدين» 2019، التي تنظمها شركة «إس آر تي»، وهي دار نشر تعنى بنشر كتيبات سنوية عن الصحافة والعلاقات الإعلامية المتخصصة بقطاع السياحة (توريستك بي آر، وميديا توريستك)، والتي تتناول صناعة السياحة في ألمانيا والنمسا وسويسرا، وذلك بحضور علي الأحمد سفير الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.