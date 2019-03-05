المنتدى العربي للاستثمار الفندقي يطلق جائزة رائد الأعمال العربي الشاب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن «المنتدى العربي للاستثمار الفندقي» إطلاق الدورة الأولى من جائزة رائد الأعمال العربي الشاب، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على الإمكانيات الاستثنائية التي تمتاز بها الطاقات والمواهب المحلية الشابة العاملة في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة.

وتحظى الجائزة بدعم كبير من اللجنة الاستشارية للمنتدى العربي للاستثمار الفندقي، وتتاح أمام كافة الشباب في سن الثلاثين وما دون من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط لمدة لا تقل عن عامين.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة الآن، حيثُ سيحصل الفائز على تذكرة شاملة لمدة ثلاث أيام لحضور فعاليات «المنتدى العربي للاستثمار الفندقي 2019»، بالإضافة إلى المشاركة في دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة.

ويأتي إطلاق جائزة رائد الأعمال العربي الشباب عقب نجاح جائزة رائد الأعمال السعودي الشاب التي أعلن عنها خلال فعاليات «المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي» الذي أقيم في شهر يناير الماضي، والتي أتيحت أمام الشباب السعوديين ممن هم في دون سن الثلاثين عام.

وفازت بهذه الجائزة مديرة الموارد البشرية بفندق إنتركونتيننتال الجبيل، ياسمين الصايغ، نظراً لإنجازاتها المميزة التي حققتها في وقت باكر من مسيرتها المهنية.

وستتضمن اللجنة الخاصة باستقبال طلبات المشاركة في الجائزة، والنظر فيها، نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الضيافة في المنطقة مثل الدكتور بدر حمود البدر، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة؛ وجاسم الميمني، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة؛ وباسكال غويفان، المدير التنفيذي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة انتركونتيننتال الفندقية؛ وأوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة؛ ورودي جاغرسباشر، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا؛ وأمين مكرزل، رئيس مجموعة فنادق «لوفر» و«غولدن توليب» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والدكتور سكوت ريتشاردسون، العميد التنفيذي لأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة؛ وغواراف سينها، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إنسجنيا العالمية.

ويمكن التقدم بطلبات المشاركة في جائزة رائد الأعمال العربي الشاب عبر الرابط: arabianconference.com/arab-young-leader-award، حيث سيغلق التسجيل في 18 مارس الحالي.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل خاص سينظم على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «المنتدى العربي للاستثمار الفندقي 2019» والتي ستعقد خلال الفترة ما بين 9 ولغاية 11 أبريل المقبل في رأس الخيمة بمشاركة أكثر من 100 متحدث وأكثر من 900 من مالكي الفنادق والمستثمرين والمطورين.