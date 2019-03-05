«سياحة عجمان» تروّج لمناطق الجذب السياحي في برلين

المصدر: عجمان - البيان

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر للترويج للإمارة بوصفها وجهة سياحية تتميز بعروض ترفيهية متنوعة للزوار المحليين والإقليميين والدوليين.

وستعرض الدائرة خلال المشاركة أبرز المعالم السياحية بعجمان، والجدول الزمني المميز للفعاليات الرياضية التي تنظمها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ماراثون عجمان المقبل المقرر في 15 مارس، و«تحدي الأوليين» 22 مارس، وسباق الألوان 29 مارس.

وقال صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «إضافة إلى بورصة برلين، ستشارك الدائرة في معرضين رئيسيين في 2019، هما سوق السفر العربي في دبي وسوق السفر العالمي بلندن، علاوة على الجولات الترويجية «زُوروا الإمارات» في الهند والسعودية والدول الإسكندنافية وروسيا بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد.

ووفقًا لإحصاءات صدرت مؤخراً، ارتفع إجمالي إيرادات عجمان العام الماضي من قطاع السياحة والضيافة إلى 467 مليون درهم، كما استقبلت الإمارة 632.29 ألف نزيل فندقي (بزيادة سنوية 16%) ليصبح الإجمالي 1.57 مليون نزيل/‏ ليلة (بزيادة قدرها 11%)، وارتفع الإشغال وعدد الليالي المحجوزة للغرف بنسبة 3.5% و10% على التوالي، في حين ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة 6.2%.