«كامكو» و«جلوبل» يباشران أولى خطوات الدمج

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار «كامكو» وبيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، توقيع مذكرة تفاهم، كخطوة أولى لبدء مباحثات الاندماج، وبالتالي مباشرة الموافقات الرسمية في هذا الشأن مع كل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وبموجب شروط اتفاقية التفاهم، ستكون كامكو هي الشركة الدامجة وجلوبل هي الشركة المندمجة، في إطار استكمال الخطوات السابقة التي اتخذتها الشركتان من أجل تكوين كيان رائد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات تشغيلية وقيمة مضافة أكبر لصالح العملاء والمساهمين والكوادر البشرية.

وبتوقيع مذكرة التفاهم ستباشر كل من شركتي «كامكو» و«جلوبل» مساعيهما لوضع حجر الأساس لأكبر عملية دمج من نوعها يشهدها القطاع الاستثماري الخاص في الكويت، وسيعزز الكيان المشترك من المكانة الحالية كأكبر شركة إدارة أصول وخدمات استثمارية مصرفية في الكويت، بحجم أصول مدارة يتخطى مجموعها أكثر من 13 مليار دولار أمريكي تدار عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية وحسابات العملاء، فضلاً عن السجل الحافل في قطاع الاستثمارات المصرفية بإجمالي محفظة أعمال تبلغ قيمتها 21 مليار دولار أمريكي في قطاعات أسواق الأسهم، وأسواق الدين، والدمج والاستحواذ والعقار.

وسيوفر الكيان الجديد خدماته لآلاف العملاء من خلال 7 مقرات إقليمية، وسيعزز إجمالي العوائد للمساهمين، إضافة إلى توفير الفرص للاستفادة من مجموعة الكوادر البشرية متعددة الثقافات.