«دوكاب» تحتفل بمرور 40 عاماً على دعمها قطاع الطاقة

المصدر: دبي- البيان

تحتفل شركة «دوكاب» بمرور 40 عاماً على نمو قاعدة عملائها وتوسعة أعمالها. وعلى مدى 4 عقود، قدمت الشركة خدماتها لعددٍ من المؤسسات والمشاريع البارزة في مجالات الطاقة والبناء والنقل والدفاع والتعدين والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى. يذكر أن الشركة تقوم بتصدير حوالي 60٪ من منتجاتها من الأسلاك والكابلات المصنوعة من النحاس والألمنيوم المصنعة في مرافق تصنيع تابعة للشركة.

وتوظف «دوكاب» اليوم أكثر من 1,600 شخص لخدمة العملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويعمل العديد من هؤلاء الموظفين مع الشركة منذ إنشائها في عام 1979، حيث تشير بيانات الشركة لاستمرار أكثر من 25 موظفاً في الشركة في العمل معها لأكثر من 30 عاماً حتى الآن. وحققت «دوكاب» نمواً دولياً ملحوظاً في العقود الأخيرة.

تقديرات

وتشير أحدث التقديرات إلى أن مشاريع البناء والنقل والطاقة المخططة أو غير المدفونة في دول مجلس التعاون الخليجي تتخطى قيمتها 2.5 تريليون دولار، الأمر الذي سيجعل منها بمثابة محرك كبير لصناعة الكابلات.