«إن دي تي» التابعة لـ «إنفستكورب» تستحوذ على «إنتركس» الكويتية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» التابعة لـ«إنفستكورب»، أمس، استحواذها على شركة «المركز الدولي للمسح والتفتيش» (إنتركس)، وهي أكبر مزوّد للخدمات المتخصصة في اختبارات منع التآكل وحلول الفحص في الكويت.

وكان إنفستكورب استحوذ على حصّة الأغلبية في شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» في يوليو 2015 من مجموعة «الشويعر»، وهي تُعد مزوّداً لخدمات الاختبارات والفحص المتخصصة لاسيّما في قطاعات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات.

وتحت ملكية إنفستكورب، تمكّنت شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» من ترسيخ مكانتها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ استراتيجية نموّها على مستوى أعمالها الأساسية، وتعزيز حضورها في الأسواق. وتدعم صفقة الاستحواذ على شركة «المركز الدولي للمسح والتفتيش» نمو أعمال الشركة في الكويت.

وعقب الاندماج، ستمتلك شركة «خدمات منع التآكل إن دي تي» أكبر قاعدة من الفنيين بواقع 2800 فني في دول مجلس التعاون الخليجي. كما ستضم محفظتها أكثر من 100 عميل من المؤسسات البارزة بما فيهم كبار مالكي الأصول والمقاولين.