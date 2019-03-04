موقع عالمي: الموانئ والاستثمارات تنعش القطاع البحري في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «هيلينكس شيبينغ نيوز» الشبكي أن القطاع البحري بدولة الإمارات يواصل نموه، إذ يحظى بدعم ناتج عن الاهتمام المتزايد ببعض الأنشطة المتعلقة به كالرياضات البحرية ورحلات الصيد، إضافة إلى الاستثمارات في الموانئ، إلى جانب تطوير العقارات المطلة على الواجهات البحرية.

ونشر الموقع القبرصي المتخصص في شؤون التجارة البحرية والشحن عبر السفن تقريراً أمس عن نمو القطاع البحري في الإمارات. وأفاد التقرير بأن الإمارات استثمرت خلال العام الماضي نحو 65 مليار دولار في موانئها، ما أهّل الدولة لتبوؤ المركز الرابع على قائمة الدول الأفضل أداءً والأكثر تقدماً في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم في العام نفسه.