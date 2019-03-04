توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية مع إيرلندا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات مع جمهورية إيرلندا، وذلك خلال لقائه بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات في الحكومة الإيرلندية، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد الشراكة وتنمية أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز قنوات التجارة والتبادل الاستثماري والتعاون في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والتعليم والرعاية الصحية.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع أن علاقات التعاون القائمة بين الإمارات وإيرلندا هي علاقات حيوية وتشهد نمواً متواصلاً، حيث تقوم على الصداقة والمصالح المشتركة، وتجمعهما قواسم مشتركة عديدة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن إيرلندا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة الاتحاد الأوروبي، ومبيناً حرص الدولة على الاستفادة من علاقاتها المتينة مع الجانب الإيرلندي لدعم جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.

ويذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شاملاً تجارة المناطق الحرة بلغ في عام 2017 نحو 760 مليون دولار أمريكي، مرتفعاً من نحو 745 مليون دولار في عام 2016.