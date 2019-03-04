غرفة عجمان تؤكد الأهمية الاقتصادية لمشروع «الاتحاد للقطارات»

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أهمية قطاع النقل ودوره في دعم القطاع الاقتصادي وربط المناطق الصناعية والحيوية بالموانئ في الدولة، مشيداً بجهود الحكومة الاتحادية والمحلية في توفير خيارات متعددة النقل بمعايير ومواصفات عالمية تواكب التطورات والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد «الاتحاد للقطارات» بمقر غرفة عجمان، والذي ضم راشد الملا مدير أول ـ شهادات عدم الممانعة للشبكة وخالد يوسف مساعد مدير حسابات كبار العملاء في «الاتحاد للقطارات».

وأكد عبدالله المويجعي أهمية المشروع وما يضيفه للقطاع الاقتصادي في الدولة بشكل مباشر.

وشدد أهمية ربط خط سير المشروع مع ميناء عجمان وكذلك الميناء الجديد بمنطقة الزوراء، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز التعاون مع الاتحاد للقطارات.