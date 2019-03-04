مشروع وطني لتحسين كفاءة طاقة أجهزة التلفاز

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ثامن مشروعاتها الوطنية في برنامج كفاءة استهلاك الطاقة، وهو مشروع كفاءة استهلاك أجهزة وأنظمة التلفاز، الذي يتوقع له أن يقلل قيمة فواتير الاستهلاك للأجهزة بنحو النصف عن وضعها الحالي، ويخفض الدعم الحكومي لتكاليف توليد الكهرباء، بصورة تخدم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

ووافق مجلس الوزراء على بدء تطبيق المشروع الذي سيخدم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، خصوصاً في مسارها الخامس المتعلق بمبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وضمن السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة، ونشر في الجريدة الرسمية منتصف فبراير الماضي.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة أوصت بإصدار تشريع اتحادي في هذا الشأن، لضمان إلزامية التطبيق، إذ تم إعداد مسودة المشروع بناء على دراسة العديد من التشريعات والأنظمة الإقليمية والدولية، والممارسات الدولية المتبعة في تنظيم مواصفات وخصائص أنظمة التلفزيونات وأهمها التشريعات الأوروبية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

ويشير تطبيق المشروع إلى نتائج إيجابية على صعيد كفاءة الأجهزة الكهربائية المستوردة إلى أسواق الدولة، وتهدف إلى تقليل حجم استهلاك الطاقة بنحو319 مليون كيلووات/‏ ساعة، وتقليل قيمة الدعم المالي بمبلغ يصل إلى 73 مليون درهم، والمساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 225 ألف متر مكعب أو ما يعادله من زراعة 150 ألف شجرة. وأكد أن الهيئة طورت سلسلة من التشريعات والسياسات التنظيمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وأبرزها برنامج كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، الذي يعد بمثابة النواة الأساسية في رفع كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية للطاقة، وإبراز الدور الإماراتي الريادي في تحسين مستويات استخدام الموارد.

ولفت إلى أن أبرز مخرجات المشروع الذي عكفت الهيئة على دراسته واقتراحه، تمثلت في إلزام الموردين بتوفير ميزة الإغلاق التلقائي للترشيد واستهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التلفاز، والمساهمة في تثقيف المجتمع وتوجيههم إلى اقتناء منتجات ذات مستويات كفاءة عالية في الأداء وفي توفير استهلاك الطاقة، وكذا إدخال التطوير والابتكار على أجهزة وأنظمة التلفاز لمواكبة متطلبات رفع مستويات الكفاءة.

وأوضح أنه تم تعميم المشروع على الجهات المعنية في الدولة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

منتجات مسجلة

وبلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة في برامج كفاءة الطاقة خلال العام الماضي 2.7 مليون منتج، بزيادة قدرها نحو 1.2 مليون منتج جديد دخلت الخدمة، تتوزع على مكيفات الهواء المنزلية (604 آلاف) وغسالات الملابس والمجففات (658 ألفاً) وأجهزة التبريد من ثلاجات ومجمدات (نحو 347 ألفا)، فضلاً عن نحو مليون منتج من سخانات المياه التخزينية الكهربائية.

وأسهمت برامج كفاءة الطاقة منذ تطبيقها قبل نحو 5 أعوام، في توفير منتجات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بلغت 8.6 ملايين منتج، تتوزع بين مكيفات الهواء المنزلية ( نحو 4 ملايين منتج) وغسالات الملابس والمجففات (1.8 مليون منتج) وأجهزة التبريد (ثلاجات ومجمدات 1.4 مليون منتج)، وجلايات الصحون (47 ألف منتج)، وسخانات المياه التخزينية الكهربائية (نحو مليون منتج).