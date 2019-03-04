«جمارك دبي» تحقق إنجازاً عالمياً في الابتكار والتميز

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

سجلت جمارك دبي إنجازاً عالمياً جديداً في مجال الابتكار والتميز بحصول منظومة «التصميم المؤسسي» التي طورتها الدائرة على جائزة الرئيس «فئة تصميم الخدمات» من مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية في مؤتمر الابتكار والتميز، الذي أقيم في ولاية كوتشي الهندية الشهر الماضي.

وتختص مؤسسة «ذا أوبن جروب» العالمية، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في قيادة وتطوير المعايير والشهادات التقنية، وتضم أكثر من 625 عضوية لموردي ومستخدمي تقنية المعلومات، والأكاديميين والمستشارين في شتى المجالات ومن مختلف أنحاء العالم.

وتسلم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي الجائزة من حسام جمعة محمد مدير إدارة الابتكار في الخدمات وفريق عمل الجائزة، وأثنى مدير جمارك دبي على الجائزة العالمية، مؤكداً أن الجوائز الرائدة التي تحصل عليها الدائرة من مؤسسات ومعاهد مرموقة تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، مشيراً إلى أن منظومة الابتكار والتصميم المؤسسي التي ابتكرتها الدائرة أسهمت في وصول جمارك دبي إلى قمة جديدة وغير مسبوقة في نتائج مؤشر سعادة المتعاملين، حيث حققت الدائرة أعلى نسبة في سعادة المتعاملين بين دوائر حكومة دبي بواقع 97.45%.